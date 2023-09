Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: transition écologique par Bordeaux Métropole information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 16:25









(CercleFinance.com) - Bordeaux Métropole accélère sa transformation écologique avec deux solutions innovantes.



La station d'épuration de Cantinolle, à Eysines, dont la capacité de traitement des eaux usées est de 85000 éq/hab, se dote d'une unité de Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT).



Développé par Veolia, ce dispositif de recyclage représente une version compacte d'une usine de production d'eau. Il est doté d'un puissant système de filtration à 2 niveaux qui permet de produire 10 m3/h d'eau de haute qualité à partir des eaux usées traitées.



Une deuxième illustration de la transition écologique engagée par Bordeaux Métropole a pour cadre la station d'épuration Clos de Hilde située à proximité des rives d'Arcins à Bègles.



Gérée par la SABOM, elle traite les eaux usées du sud de la Métropole et d'une partie de la rive droite avec une capacité maximale d'épuration de 410 000 équivalent/habitants.



Sur ce site, la réalisation d'une unité de biométhanisation par Veolia OTV permet de transformer les eaux usées en biométhane pour alimenter le réseau de gaz de la ville.





