(CercleFinance.com) - Véolia semble avoir trouvé un support à 28,8E et matérialise un 'avalement haussier' à 29,4E : les 30E sont en vue d'ici le weekend et le retracement des 30,5E (zénith de la mi-septembre) sera le test le plus important.

Le titre pourrait ensuite viser un re-test du sommet des 31,5E du 6 juin.





Valeurs associées VEOLIA 29,21 EUR Euronext Paris +1,46%