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Veolia : succès de son augmentation de capital de EUR 2,5 mds
information fournie par Reuters06/10/2021 à 17:48

6 octobre (Reuters) - VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VIE.PA :

* ANNONCE LE SUCCÈS DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 2,5 MILLIARDS D'EUROS DANS LE CADRE DU FINANCEMENT DE L'ACQUISITION DE SUEZ

* LA CLÔTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE VISANT LES ACTIONS SUEZ EST ATTENDUE D'ICI JANVIER 2022

* A L'ISSUE DE LA PÉRIODE DE SOUSCRIPTION, QUI S'EST ACHEVÉE LE 1ER OCTOBRE 2021, LA DEMANDE TOTALE S'EST ÉLEVÉE À PLUS DE 193 MILLIONS D'ACTIONS

* LE MONTANT BRUT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PRÉFÉRENTIEL DE SOUSCRIPTION S'ÉLÈVE À 2 506 007 269,20 EUROS, CORRESPONDANT À L'ÉMISSION DE 110 396 796 ACTIONS NOUVELLES À UN PRIX DE SOUSCRIPTION UNITAIRE DE 22,70 EUROS

* A L'ISSUE DU RÈGLEMENT-LIVRAISON DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL, LE CAPITAL SOCIAL DE VEOLIA S'ÉLÈVERA À 3 449 899 925 EUROS ET SERA COMPOSÉ DE 689 979 985 ACTIONS ORDINAIRES D'UNE VALEUR NOMINALE DE 5 EUROS CHACUNE

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(Gdansk Newsroom)

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