Veolia signe un projet de décarbonation en Chine après la visite d'Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 07:43

Veolia VIE.PA a déclaré vendredi avoir signé un accord avec Science City Guangzhou Investment Group pour un projet de décarbonation en Chine, faisant suite à la visite du président français Emmanuel Macron dans le pays.

Le projet prévoit la capture et la valorisation des gaz de fumée d’un des principaux pôles industriels de Chine, la Zone de développement de Guangzhou, avec une réduction annuelle de 200.000 tonnes de carbone, tout en générant une nouvelle ressource en énergie pour les entreprises locales, selon un communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Emmanuel Macron

Valeurs associées

VEOLIA
29,5300 EUR Euronext Paris +0,34%
