Veolia: signe un partenariat stratégique avec ADNOC information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 18:32









(CercleFinance.com) - ADNOC et Veolia annoncent la signature d'un partenariat stratégique, lors d'une réunion du Haut Conseil d'affaires France-Émirats Arabes Unis, pour accompagner ADNOC pour la gestion de l'eau.



La collaboration s'appuie sur plusieurs axes, et notamment l'étude et la mise en oeuvre de stratégies de gestion de l'eau, l'évaluation complète du cycle de l'eau et l'optimisation des systèmes de surveillance des flux.



Un accent particulier sera mis sur la réduction de la consommation d'eau.



“Dans une région où chaque goutte compte, nous mettons notre savoir-faire au service de solutions innovantes pour préserver cette ressource vitale tant pour les industriels, que pour les populations. ”, a déclaré Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia.





Valeurs associées VEOLIA 27,71 EUR Euronext Paris +0,29%