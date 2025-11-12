Veolia signe pour 400 millions d'euros de contrats dans l'eau en Australie
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 09:52
Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets indique dans un communiqué que le contrat le plus important a été décroché auprès de Central Highlands Water, un opérateur public de distribution d'eau situé dans l'Etat de Victoria, avec lequel il conclu un accord de 15 ans portant sur six usines de traitement de l'eau assorti d'une option de prolongation de cinq ans.
La particularité du partenariat est qu'il sera associé à un contrat d'approvisionnement en énergie durable pour les trois premières années, réunissant ainsi deux des domaines d'expertise clés du groupe français.
Un autre contrat, d'une durée de dix ans, a par ailleurs été scellé avec Hunter Water, une entreprise publique de Nouvelle-Galles du Sud, avec une option de prolongation de cinq ans.
Aux termes de l'accord, Veolia continuera d'exploiter et d'assurer la maintenance de l'ensemble des installations de traitement de Hunter Water, y compris sa nouvelle usine de dessalement de Belmont (Nouvelle-Galles du Sud) une fois que cette dernière sera opérationnelle.
Parallèlement, Veolia a prolongé son contrat d'exploitation et de maintenance (O&M) avec Seqwater, l'autorité statutaire du gouvernement du Queensland chargée d'assurer les services d'eau pour la région du sud-est de l'Etat, concernant l'usine de dessalement de Gold Coast, et ce pour une durée de quatre ans.
Ce site peut produire jusqu'à 43 milliards de litres d'eau potable par an pour les habitants du sud-est du Queensland.
Dans un communiqué, Veolia rappelle qu'il assure actuellement l'exploitation et la maintenance de 68 usines de traitement d'eau, d'eaux usées et d'eau recyclée à travers le pays, produisant chaque jour de l'eau potable pour plus de trois millions d'Australiens, soit l'équivalent de 11% de la population du pays.
A la Bourse de Paris, l'action progressait de 0,6% mercredi matin dans les premiers échanges, à comparer avec un gain de 0,8% pour l'indice CAC 40, ce qui porte à près de 8,5% sa hausse cette année.
Valeurs associées
|29,3200 EUR
|Euronext Paris
|+0,34%
A lire aussi
-
Énergies : les renouvelables se déploient massivement dans le monde, mais le pic du pétrole pourrait se produire "vers 2050" sans changement des politiques actuelles, selon l'AIE
Tous les scénarios envisagés par l'Agence internationale de l'énergie voient désormais le monde dépasser la barre des 1,5°C de hausse de la température moyenne. La progression des énergies renouvelables est plus rapide que celle des énergies fossiles -malgré le ... Lire la suite
-
Les députés se prononcent ce mercredi sur la suspension de la réforme des retraites dans le cadre de l'ultime journée de débats à l'Assemblée nationale sur le budget 2026 de la Sécurité sociale. Concession clé du gouvernement de Sébastien Lecornu au Parti socialiste ... Lire la suite
-
Marine Le Pen a confirmé mercredi qu'elle voterait, avec les autres députés RN, pour la suspension de la réforme des retraites portant l'âge de départ à 64 ans qui doit être débattue à l'Assemblée, sans se prononcer sur la position de son groupe sur l'ensemble ... Lire la suite
-
Le sort des 760 salariés de l'aciériste Novasco, en redressement judiciaire, pourrait être scellé mercredi par la justice, appelée lors d'une nouvelle audience à dire si l'entreprise est reprise au prix d'une casse sociale importante, ou si elle met tout bonnement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer