Veolia se renforce dans les déchets dangereux aux Etats-Unis
Cette opération va permettre au groupe français de doubler sa taille dans les déchets dangereux pour devenir n°2 aux Etats-Unis, et lui offrira une exposition accrue à des secteurs en forte croissance tels que la distribution et la santé.
Clean Earth est acquis à une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, ce qui représente 9,8 fois l'EBITDA estimé pour 2026 après synergies normatives. Cette transaction offre une relution du BPA courant dès la 2e année.
À l'issue de l'acquisition, le chiffre d'affaires de Veolia dans les déchets dangereux atteindra 5,2 MdsEUR, avec une marge d'EBITDA de 17%, le groupe visant désormais dans cette activité une croissance de l'EBITDA d'au moins 10% sur la période 2024-27.
La finalisation de la transaction est prévue d'ici mi-2026, sous réserve de conditions suspensives usuelles, notamment l'approbation des actionnaires d'Enviri, et l'obtention des autorisations et approbations réglementaires nécessaires.
