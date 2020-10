Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia satisfait de la réponse d'Engie, accepte d'étendre la validité de son offre au 5/10 Reuters • 30/09/2020 à 21:51









PARIS, 30 septembre (Reuters) - Veolia VIE.PA annonce mercredi: * ACCUEILLIR AVEC SATISFACTION LES CONCLUSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION TENU CE JOUR PAR ENGIE * ACCEPTER D'ÉTENDRE LA VALIDITÉ DE SON OFFRE À ENGIE POUR SUEZ JUSQU'À LA DATE DU LUNDI 5 OCTOBRE 2020 * ACCEPTER ÉGALEMENT DE FORMALISER D'ICI À CETTE DATE LES MODALITÉS DE SON ENGAGEMENT DE NE PAS LANCER D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT HOSTILE SUR LES TITRES DE SUEZ (Rédaction de Paris)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.70% SUEZ Euronext Paris +0.66% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.35%