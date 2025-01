Veolia: retenu dans le cadre du projet Pacifico Mexinol information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 11:16









(CercleFinance.com) - Veolia a été retenu afin de concevoir le système de traitement de l'eau de l'installation Pacifico Mexinol, une unité de production de méthanol devant entrer en service au Mexique à horizon 2028, ont annoncé lundi les responsables du projet.



Aux termes du protocole d'accord signé avec l'américain Transition Industries, le futur exploitant du site, le groupe français de services à l'environnement a été chargé de fournir ses technologies de membranes de filtration, d'osmose inversée et d'électrodéionisation.



Sa tâche sera d'établir un circuit fermé devant traiter et recycler les eaux municipales usées, avec comme objectif d'éviter le déversement de plus de 8,5 millions de m3 chaque année dans la Baie d'Ohuira.



Au moment de son lancement, Pacifico Mexinol devrait devenir la plus grande installation chimique à très faible teneur en carbone au monde - avec une production d'environ 350.000 millions de tonnes de méthanol vert et de 1,8 million de méthanol bleu par an via le captage de carbone.



Le début des travaux de construction de l'unité est attendu cette année.





