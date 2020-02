Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia-Résultats solides, nouvelles économies et cessions en vue Reuters • 28/02/2020 à 07:30









PARIS, 28 février (Reuters) - Veolia VIE.PA a publié vendredi des résultats en nette hausse au titre de 2019, tirés par la croissance de ses nouveaux métiers et par ses économies, et a présenté un plan stratégique basé sur la montée en puissance de nouveaux enjeux environnementaux. Le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets a précisé dans un communiqué que ce plan de quatre ans, nommé "Impact 2023", se traduirait par de nouvelles cessions représentant environ 20% de ses 16 milliards d'euros de capitaux employés - soit quelque 3 milliards - et par un nouveau programme d'économies d'un milliard d'euros au total. Dans ce cadre, il vise pour 2023 la poursuite d'une croissance "solide" de son chiffre d'affaires, un Ebitda compris entre 4,7 et 4,9 milliards d'euros et un résultat net courant part du groupe d'environ 1 milliard, avec un dividende de 1,30 euro par action contre 1,00 euro proposé pour 2019 qui représentait une hausse de 8,7% par rapport à 2018. Pour la seule année 2020, Veolia prévoit une croissance organique solide de ses ventes, des réduction de coûts d'au moins 250 millions d'euros, un Ebitda d'environ 4,1 milliards d'euros et un dividende "en croissance sur la trajectoire du plan 2020-2023". Le groupe a enregistré en 2019 un résultat net courant part du groupe de 760 millions d'euros (+13,1%), un Ebitda de 4,02 milliards (+4,7%) et un chiffre d'affaires de 27,2 mill4iards (+4,8% en données courantes, +3,2% à périmètre et change constants). Selon un consensus réalisé par Refinitiv, les analystes attendaient en moyenne un résultat net part du groupe de 740 millions d'euros, un Ebitda de 3,9 milliards et des ventes de 26,9 milliards. (Benjamin Mallet, édité par Nicolas Delame)

