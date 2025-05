Veolia: rentabilité améliorée en organique au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Veolia publie un EBIT courant de 915 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, en hausse de 8,4% à périmètre et change constants, et un EBITDA de près de 1,7 milliard, en croissance organique de 5,5%, dans la fourchette cible de +5 à +6%.



Le chiffre d'affaires du groupe de services collectifs s'élève à 11,5 milliards d'euros au 31 mars, en augmentation de 1,5% à périmètre et change constants et de 3,9% hors effet prix des énergies qui impacte majoritairement l'Europe hors France.



'La croissance de nos activités 'boosters' s'est élevée à +7,2% grâce à l'intégration de nouveaux actifs d'énergie locale et à l'excellente performance des déchets dangereux', souligne notamment sa directrice générale Estelle Brachlianoff.



Mettant aussi en avant les gains d'efficacité réalisés et la poursuite des synergies, Veolia confirme pleinement à la fois ses objectifs annuels pour 2025 et la trajectoire de son plan stratégique GreenUp 2024-2027.





