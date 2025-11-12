 Aller au contenu principal
Veolia remporte des contrats en Australie pour A$700 mlns
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 08:45

Veolia VIE.PA a annoncé mercredi avoir remporté plusieurs contrats dans la gestion de l'eau en Australie, pour un montant de 700 millions de dollars australiens (390,04 millions d'euros).

Les contrats ont été remportés auprès d'opérateurs australiens de services publics de l’eau, notamment Central Highlands Water, Hunter Water et Seqwater, selon un communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

VEOLIA
29,3600 EUR Euronext Paris +0,48%
