Veolia réalise un placement obligataire pour 2,5 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:00
Le groupe de services aux collectivités précise que ces 3 tranches portent sur 950 MEUR à 5 ans portant un coupon de 3,209%, 900 MEUR à 8 ans portant un coupon de 3,639%, et 650 MEUR à 12 ans portant un coupon de 4,052%.
L'opération a attiré plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 MdsEUR au plus haut. Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite avec des primes de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprises entre -2 et 5 point de base.
"Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière", juge-t-il.
Valeurs associées
|30,6700 EUR
|Euronext Paris
|+0,85%
A lire aussi
-
La performance 2025 des actions européennes a été exceptionnelle. Avec une hausse de 21,2%, l'Euro Stoxx a fait jeu égal avec l'ETF des «7 Magnifiques» européennes. Cette hausse est d'autant plus remarquable, qu'elle a été accompagnée par une forte appréciation ... Lire la suite
-
Si le Dry January incite les Français à moins boire pour leur santé, le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, disent des experts. "L'alcool ... Lire la suite
-
Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite
-
* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi prévoir de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que la pénurie de l'offre et l'augmentation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer