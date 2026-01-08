 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Veolia réalise un placement obligataire pour 2,5 milliards d'euros
information fournie par Zonebourse 08/01/2026 à 08:00

Veolia annonce avoir profité de la réouverture des marchés euro pour bénéficier de conditions d'émission favorables et réaliser un placement obligataire record avec 3 nouvelles tranches obligataires pour un total de 2,5 milliards d'euros.

Le groupe de services aux collectivités précise que ces 3 tranches portent sur 950 MEUR à 5 ans portant un coupon de 3,209%, 900 MEUR à 8 ans portant un coupon de 3,639%, et 650 MEUR à 12 ans portant un coupon de 4,052%.

L'opération a attiré plus de 570 ordres pour un montant total dépassant les 10,5 MdsEUR au plus haut. Compte tenu de la forte demande, l'émission s'est faite avec des primes de nouvelle émission par rapport au marché secondaire comprises entre -2 et 5 point de base.

"Ce niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs et les très bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de ses perspectives de croissance à l'international ainsi que de sa solidité financière", juge-t-il.

Valeurs associées

VEOLIA
30,6700 EUR Euronext Paris +0,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • En dépit d'une telle performance, nous recommandons de maintenir les actions bancaires européennes dans les portefeuilles. Nous avançons deux raisons essentielles : la croissance des bénéfices est au rendez-vous et l'évaluation demeure attractive." (crédit : Adobe Stock)
    Bourse : le secteur bancaire européen reste attrayant en 2026
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 08.01.2026 09:20 

    La performance 2025 des actions européennes a été exceptionnelle. Avec une hausse de 21,2%, l'Euro Stoxx a fait jeu égal avec l'ETF des «7 Magnifiques» européennes. Cette hausse est d'autant plus remarquable, qu'elle a été accompagnée par une forte appréciation ... Lire la suite

  • Le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, selon des experts ( AFP / Charly TRIBALLEAU )
    Alcool: un coût massif pour la société et un carburant des violences faites aux femmes
    information fournie par AFP 08.01.2026 09:07 

    Si le Dry January incite les Français à moins boire pour leur santé, le coût massif de l'alcool pour la société et son rôle dans les violences commises par les hommes doivent faire l'objet de politiques publiques plus volontaristes, disent des experts. "L'alcool ... Lire la suite

  • Le logo de Sodexo
    Sodexo : croissance interne du CA +1,8% au T1 avec l'impact du dollar US
    information fournie par Reuters 08.01.2026 09:00 

    Sodexo EXHO.PA a fait état jeudi d'une croissance modérée de son chiffre d'affaires au premier trimestre, citant un effet de change négatif de 4,0%, avec notamment la dépréciation du dollar américain par rapport à l'euro et l'impact des acquisitions et cessions. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 08.01.2026 08:53 

    * SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi prévoir de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que la pénurie de l'offre et l'augmentation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank