Veolia réalise un placement de €2,5 mds sur le marché obligataire

Veolia Environnement SA VIE.PA :
* RÉALISE UNE LEVÉE DE €2,5 MD SUR LE MARCHÉ OBLIGATAIRE
* 3 NOUVELLES TRANCHES OBLIGATAIRES PORTENT DES COUPONS DE 3,209%, 3,639% ET 4,052%
Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
|30,4100 EUR
|Euronext Paris
|+1,57%
