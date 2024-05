Veolia réaffirme ses objectifs 2024

(AOF) - Veolia a enregistré au premier trimestre un Ebit courant en hausse de 11,1% à périmètre et change constants, à 843 millions d’euros et un Ebitda de 1,624 milliard d’euros, en croissance de 5,7%, sur la même base. Au cours de cette période, le spécialiste des services à l'environnement revendique 88 millions d’euros de gains d'efficacité pour un objectif annuel de 350 millions d’euros et 42 millions d’euros de synergies " en avance sur l’objectif annuel ".

Le chiffre d'affaires a atteint 11,556 milliards d'euros en croissance de 3,9 % hors effet de la variation du prix des énergies, soutenu par ses activités dans l'eau et le déchet.

La " demande est particulièrement soutenue dans nos activités boosters, et notamment les technologies de l'eau, où le chiffre d'affaires a progressé de 15 % avec les commandes en hausse de 50 %. Nos activités socles dans l'eau et les déchets ont également enregistré une croissance organique solide ", a commenté la directrice générale, Estelle Brachlianoff.

Le free cash-flow net avant investissements financiers et dividendes s'établit à -673 millions d'euros au 31 mars 2024.

Le spécialiste des services à l'environnement a confirmé ses objectifs 2024. Il prévoit une croissance organique solide du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'Ebitda entre 5 et 6% et un résultat net courant part du groupe supérieur à 1,5 milliard d'euros.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.