Véolia : pullback sur 28,5E, surveiller 28E

(CercleFinance.com) - Véolia amorce un pullback sur 28,5E (la remontée des taux au plus haut depuis 2007 n'est pas une bonne nouvelle) via un 'gap' sous 29,09E.

Sous 28E (support oblique majeur moyen terme), la probabilité de retomber vers 26,9E (plancher du 25 mai) augmenterait singulièrement.





