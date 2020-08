Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia propose de racheter 29,9% de Suez à Engie pour €15,5/action Reuters • 30/08/2020 à 20:03









PARIS, 30 août (Reuters) - Veolia VIE.PA a proposé dimanche à Engie ENGIE.PA de lui racheter 29,9% du capital de Suez SEVI.PA au prix de 15,50 euros par action en numéraire en vue de créer "le grand champion mondial français de la transformation écologique", a annoncé le numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets. Si Engie accepte l'offre, Veolia a l'intention de déposer une offre publique d'achat sur le solde des actions de Suez. Le prix proposé à Engie représente selon Veolia une prime de 50% par rapport au cours de clôture de l'action Suez le 30 juillet, juste avant qu'Engie ne dise réfléchir à toutes les possibilités vis-à-vis de sa participation d'environ 32% au capital de Suez. (Bertrand Boucey)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris -0.31% SUEZ Euronext Paris -0.33% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.26%