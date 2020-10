Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia promet de ne pas lancer d'OPA hostile sur Suez Reuters • 04/10/2020 à 14:42









VEOLIA PROMET DE NE PAS LANCER D'OPA HOSTILE SUR SUEZ PARIS (Reuters) - Veolia a annoncé dimanche qu'il s'engageait de façon inconditionnelle à ne pas lancer d'OPA hostile sur Suez dans la foulée du rachat de la participation que détient Engie dans le groupe de service aux collectivités. Veolia répond ainsi à l'une des demandes formulées par le conseil d'administration d'Engie qui a accueilli favorablement mercredi dernier l'offre de Veolia sur ses 29,9% dans Suez tout en demandant un délai de 5 jours qui expire lundi. Dans un communiqué, Veolia annonce par ailleurs s'être engagé auprès du Président du conseil d'administration de Suez à répondre favorablement à la demande formulée par Suez auprès des pouvoirs publics d'étendre le périmètre des actifs cédés au repreneur de Suez Eau France. Le périmètre cédé serait ainsi étendu à des actifs d'eau à l'international pour un chiffre d'affaires total de l'ordre de 5 milliards d'euros (incluant les 2,2 milliards d'euros de l'Eau France), dit Veolia dans le communiqué. (Gwénaëlle Barzic, édité par Tangi Salaün)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +0.31% SUEZ Euronext Paris -0.50% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +0.51%