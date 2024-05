Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Véolia : porté par ses trimestriels, franchit en force 30E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) -Porté par ses trimestriels, Véolia franchit en force la triple résistance des 30E (testé le 30/01/ 22/02 et 28/03/2024... mais aussi du 27/07/2023).

Le titre s'ouvre grand la route d'un retracement du zénith historique des 33,1E du 7/01/2022.







