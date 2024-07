Veolia obtient une double validation de ses engagements climatiques

(AOF) - Quelques mois après le lancement de son nouveau programme stratégique GreenUp qui prévoit une accélération de sa trajectoire de décarbonation, Veolia a franchi une nouvelle étape significative dans sa stratégie climat en obtenant la validation de ses objectifs par l'initiative Science Based Targets (SBTi), l'organisme international de référence dans ce domaine. La SBTi a notamment salué l'objectif net-zero du Groupe, reconnu comme le plus ambitieux parmi ceux qu'elle suit.

Les cibles de réduction d'émissions de la trajectoire climat du groupe validées sont alignées sur une trajectoire de 1,5°C fixée par l'Accord de Paris. Ces cibles font partie du programme stratégique GreenUp : réduction de 50% des émissions de scope 1 et 2 d'ici 2032, grâce notamment à l'accélération de ses investissements pour la sortie du charbon en Europe et pour la capture du biogaz sur ses sites de stockage de déchets ; augmentation de 50% des émissions effacées pour ses clients (scope 4) d'ici 2030 ; atteinte de la neutralité carbone d'ici 2050

L'agence de notation internationale Moody's a également analysé et reconnu la qualité du plan de transition de Veolia, attribuant à l'entreprise le score global de NZ-2 (sur une échelle de NZ-1 à NZ-5), saluant notamment l'ambition et la solidité de sa mise en œuvre à court terme. Cela repose notamment sur la mobilisation de technologies éprouvées par le Groupe et une rentabilité supérieure à la moyenne des investissements de transition.

Veolia devient donc la première entreprise à obtenir une double validation de ses engagements climatiques par deux organismes internationaux de premier plan.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.