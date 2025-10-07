Veolia nomme Nadège Petit directrice de l'Amérique du Nord
'Nadège Petit apportera son expérience internationale en développement commercial, innovation et croissance rentable, avec une capacité prouvée à développer les activités et à générer des résultats', affirme le groupe.
Depuis plus de 20 ans, elle a occupé divers postes chez Schneider Electric, où elle a assumé plusieurs responsabilités opérationnelles et managériales, pilotant d'importants projets de développement en Europe, à Hong Kong et aux Etats-Unis.
Dans son poste le plus récent (de 2021 à 2025), Nadège Petit a exercé les fonctions de directrice de l'innovation et membre du comité exécutif mondial, conduisant le déploiement de nouvelles activités, technologies et modèles économiques.
