Veolia: montée à 100% du capital de WTS

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats de 1er trimestre, Veolia a annoncé mercredi l'acquisition auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) des 30% du capital qu'il ne détenait pas encore dans Water Technologies and Solutions (WTS), une société spécialisée dans les technologies de l'eau.



Cette filiale, héritée du rapprochement avec Suez, regroupe l'ensemble des prestations d'eau réalisées au profit du segment de la clientèle industrielle.



En obtenant le contrôle à 100% de WTS, le géant français des services à l'environnement dit vouloir des synergies de coûts supplémentaires d'environ 90 millions d'euros.



Veolia précise que cette acquisition s'inscrit dans le cadre du déploiement de son plan stratégique 'GreenUp', qui vise à renforcer son ancrage dans les technologies de l'eau ainsi qu'aux Etats-Unis, tous deux identifiés comme des moteurs de croissance prioritaires.



Le prix d'acquisition est de 1,75 milliard de dollars (soit quelque 1,5 milliard d'euros), correspondant à environ 11 fois l'Ebitda 2025 estimé post synergies.



La finalisation de la transaction est attendue à la fin du mois de juin.



Toujours en marge de ses résultats, Veolia a annoncé avoir engrangé 750 millions de dollars de nouveaux contrats phares dans les technologies d'eau pour l'énergie et les semi-conducteurs, reflétant le succès de son positionnement stratégique.



Ces gains commerciaux ont été signés au Brésil, aux Etats-Unis et aux Emirats arabes unis.



A la Bourse de Paris, l'action Veolia reculait de 2,5% mercredi matin, dans un marché en repli d'environ 0,5%.





