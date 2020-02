Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia-Les cessions et acquisitions potentielles envisagées par le groupe sont identifiées-PDG Reuters • 28/02/2020 à 11:59









28 février (Reuters) - * VEOLIA-LES CESSIONS ET ACQUISITIONS POTENTIELLES ENVISAGÉES PAR LE GROUPE SONT IDENTIFIÉES, SERONT ÉTALÉES SUR LA DURÉE DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE-PDG (Reporting By Nicolas Delame)

