Veolia: lancement d'une opération d'actionnariat salarié information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:46









(CercleFinance.com) - Veolia fait part du lancement d'une nouvelle édition de son opération d'actionnariat salarié. Proposée à plus de 190.000 salariés, cette initiative vise à les associer au développement et à la performance du groupe de services aux collectivités.



L'offre porte sur un nombre maximum de 14.813.052 actions (soit environ 2% du capital social), auxquelles les salariés pourront souscrire directement ou par l'intermédiaire de dispositifs collectifs, et qui porteront jouissance courante.



Selon le calendrier indicatif, la période de réservation se déroulera du 10 au 30 juin, le prix de souscription sera fixé le 30 juillet, la période de souscription/révocation aura lieu du 1er au 5 août et le règlement-livraison de l'offre, le 12 septembre.





Valeurs associées VEOLIA 30,120 EUR Euronext Paris +0,17%