Veolia: lancement d'un programme de protection sociale

(CercleFinance.com) - Veolia annonce déployer un programme inédit pour ses 213.000 collaborateurs à travers le monde, programme qui, sous le nom de 'Veolia Cares', 's'attaque aux disparités géographiques des métiers de terrain' en matière de protection sociale.



Ce programme offre à chacun l'accès à un congé parentalité, à une couverture santé et décès, à un accompagnement des aidants ou encore la possibilité de consacrer une journée par an à une oeuvre caritative ou tournée vers la protection de l'environnement.



'Veolia Cares' concerne tous les collaborateurs du groupe de services aux collectivités ayant un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, ceux qui sont au plus près du terrain au quotidien comme ceux qui travaillent dans les bureaux.





