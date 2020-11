Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia-La performance du T4 2020 pourrait être supérieure à celle du T4 2019-PDG Reuters • 05/11/2020 à 07:43









5 novembre (Reuters) - * VEOLIA-LA PERFORMANCE DU T4 2020 POURRAIT ÊTRE SUPÉRIEURE À CELLE DU T4 2019-PDG * VEOLIA-L'OBJECTIF D'ÉCONOMIES POUR 2020 EST INCHANGÉ-PDG * VEOLIA-LES PERSPECTIVES POUR LE T4 INTÈGRENT LES NOUVELLES MESURES DE CONFINEMENT MISES EN OEUVRE EN FRANCE ET EN EUROPE-PDG Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris 0.00%