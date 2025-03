Veolia: entrée de Bpifrance et de son fonds Lac1 au capital information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 09:22









(CercleFinance.com) - Veolia fait part de l'entrée à son capital, à hauteur de 800 millions d'euros, de la banque publique d'investissement Bpifrance et de son fonds souverain français Lac1, dans le cadre d'un accord d'actionnaires.



Cette opération s'accompagnera de la nomination d'un représentant de Bpifrance au conseil d'administration, qui sera proposé à la prochaine AG de Veolia : celui-ci aura vocation à devenir membre du comité des comptes et de l'audit et du comité recherche, innovation et développement durable.



'Avec cette prise de participation, le fonds Lac1 et Bpifrance affirment leur confiance dans le potentiel de croissance rentable du groupe, sa gouvernance, sa capacité d'innovation ainsi que son positionnement unique sur le marché mondial et français, au plus près des territoires', affirme Veolia.





Valeurs associées VEOLIA 31,3600 EUR Euronext Paris +2,52%