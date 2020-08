Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia entre en négociations exclusives pour l'acquisition d'Osis Reuters • 18/08/2020 à 08:22









VEOLIA ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES POUR L'ACQUISITION D'OSIS PARIS (Reuters) - Veolia a annoncé mardi la signature d'un accord avec le groupe Suez en vue de l'acquisition de sa filiale Suez RV OSIS spécialisée dans l'entretien de réseaux et d'ouvrages d'assainissement et dans les services industriels sur site. "L'accord est matérialisé par une promesse unilatérale d'achat assortie d'une période d'exclusivité de 150 jours devant permettre aux parties de finaliser leur accord", précise le groupe dans un communiqué. (Jean-Philippe Lefief)

