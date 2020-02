Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia - Ebitda annuel €4,02 mds, +4,5% à change constant Reuters • 28/02/2020 à 07:42









28 février (Reuters) - Veolia Environnement SA VIE.PA : * VEOLIA - CA ANNUEL EUR 27,19 MDS, EN HAUSSE DE 4,3% EN ORGANIQUE À CHANGE CONSTANT * VEOLIA - EBITDA ANNUEL EUR 4,02 MDS, EN HAUSSE DE 4,5% À CHANGE CONSTANT * VEOLIA - RÉSULTAT ANNUEL NET COURANT PART DU GROUPE EUR 624,9 MILLION, EN HAUSSE DE 41,8% SUR L'ANNÉE * VEOLIA PROPOSE UN DIVIDENDE DE 1,00 EURO PAR ACTION * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020-2023: RESULTAT NET COURANT PART DU GROUPE 2023 AROUND EUR 1 MD * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020-2023: DIVIDENDE 2023 EUR 1,30 PAR ACTION * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020: CROISSANCE ORGANIQUE SOUTENUE ET EBITDA D'ENVIRON EUR 4,1 MDS * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020-2023: POURSUITE DE LA CROISSANCE SOLIDE DU CHIFFRE D'AFFAIRES * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020-2023: EUR 1 MD D'ECONOMIES DE COUTS SUR 4 ANS * VEOLIA - PERSPECTIVES 2020-2023: MAINTIEN D'UN LEVERAGE RATIO INFERIEUR A 3X SUR LA PÉRIODE

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

Valeurs associées VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris -3.36%