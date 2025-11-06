 Aller au contenu principal
Veolia : Ebitda à neuf mois +5,4%, objectifs confirmés
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 07:33

Logo de Veolia

Logo de Veolia

Veolia a annoncé jeudi une hausse de 5,4% sur un an à périmètre et change constants de son Ebitda à neuf mois, qui a atteint 5,08 milliards d'euros, le groupe citant la croissance du chiffre d'affaires et l'efficacité et des synergies, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a enregistré un chiffre d'affaires de 32,32 milliards d'euros sur cette période, en légère baisse par rapport aux 32,54 milliards d'euros de l'an dernier, mais en hausse de 3,2% à périmètre et change constants hors effet prix de l'énergie.

"Cette solide performance, dans un contexte mondial complexe, nous rend pleinement confiants quant à la réalisation de nos objectifs pour l'année", a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe, dans un communiqué.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VEOLIA
29,0800 EUR Euronext Paris +0,14%
