Veolia-Ebitda à neuf mois +5,1%, signe deux contrats au Moyen-Orient

(Actualisé avec détails, cours en Bourse et citations d'analyste à partir du §4)

par Rihab Latrache

Veolia VIE.PA a fait état jeudi d'une hausse de son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) des neuf premiers mois de l'année et d'une amélioration de sa marge, le groupe citant notamment la croissance à l'international, la performance des activités "Eau" pendant l’été, ainsi que l'effet commerce et volumes.

Le spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie a publié un Ebitda à neuf mois de 5,40 milliards d'euros, en hausse de 5,1% sur un an, pour une marge d'Ebitda à 16,2%, en hausse de 50 points de base (pbs).

"Veolia a enregistré une forte croissance au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires en hausse de 5,0%, porté notamment par la performance de nos activités internationales et dans l’eau", a déclaré la directrice générale, Estelle Brachlianoff, citée dans un communiqué.

La croissance internationale s'est élevée à 6,0% sur un an pour la période, tandis que l'activité "Eau" a affiché une croissance de 2,6%.

Dans un communiqué distinct, Veolia a par ailleurs annoncé la signature de deux contrats, d'une valeur d'environ 200 millions d'euros, au Moyen-Orient. Ces contrats, acquis dans le cadre de projets de dessalement à Oman et aux Émirats Arabes Unis, renforcent l'objectif du groupe de doubler sa capacité de dessalement opérée dans le monde d’ici 2030, a souligné Estelle Brachlianoff dans le communiqué.

À la Bourse de Paris, vers 10h10 GMT, l'action reculait de 0,7% à 33,57 euros, contre un gain de 0,59% pour le CAC 40

.FCHI au même moment.

Les analystes de JP Morgan ont salué des résultats en ligne avec leurs attentes dans une note publiée avant l'ouverture des marchés, anticipant une stabilité du titre Veolia en Bourse jeudi.

Ils relèvent cependant l'évolution négative du besoin en fonds de roulement opérationnel, qui se creuse de 216 millions d'euros pour atteindre -1,488 milliard d'euros au 30 septembre, Veolia citant l'allongement des délais d'encaissement au Moyen-Orient et une diminution des paiements anticipés sur l'activité Projets.

"Nous prévoyons une amélioration notable au cours des prochains trimestres, grâce à une normalisation progressive des retards de recouvrement et des obstacles liés aux projets constatés plus tôt dans l'année", a précisé le courtier.

Veolia a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)