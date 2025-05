Véolia : ébauche de double-top sous 32,6E information fournie par Cercle Finance • 07/05/2025 à 12:54









(CercleFinance.com) - Véolia rechute vers 31,5E et valide l'ébauche d'un double-top sous 32,6E, résistance testée les 2 et 3 avril puis les 2 et 6 mai.

Un 'M' baissier ne serait cependant activé qu'en cas de pullback sous 29,5E et confirmé en cas de rupture des 28,3E, le plancher de clôture des 7 et 9 avril.





Valeurs associées VEOLIA 31,550 EUR Euronext Paris -2,71%