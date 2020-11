Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia Doit Encore Trouver €3 À 4 Mds Pour Financer L'achat Du Solde Du Capital De Suez-Dir Fin Reuters • 03/11/2020 à 10:24









3 novembre (Reuters) - * VEOLIA DOIT ENCORE TROUVER €3 À 4 MDS POUR FINANCER L'ACHAT DU SOLDE DU CAPITAL DE SUEZ-DIR FIN Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA (Reporting by Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +2.22% SUEZ Euronext Paris +0.60% VEOLIA ENVIRONNEM Euronext Paris +1.99%