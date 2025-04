Veolia: des ambitions affichées dans le dessalement information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 13:12









(CercleFinance.com) - Leader dans le secteur du dessalement d'eau, avec 18% de la capacité installée dans le monde construite grâce à ses technologies, Veolia affiche son intention de doubler sa capacité opérée de 1,4 millions m3 à 2,8 millions m3 d'ici à 2030.



'Le marché du dessalement devrait accélérer sa croissance au cours des cinq prochaines années, principalement au Moyen-Orient, en Asie Pacifique et dans certains pays d'Europe, la capacité prévue pour l'attribution représentant environ 40 millions de m3', souligne-t-il.



Veolia souhaite ainsi maintenir sa part sur ce marché, dans lequel il a été 'moteur d'innovations majeures, permettant des gains d'efficacité de 80% depuis 1980 et une réduction de 90% du prix de l'eau en m3 depuis 1970'.





Valeurs associées VEOLIA 28,5800 EUR Euronext Paris +1,10%