Veolia décroche 700 M de dollars australiens de contrats dans la gestion de l'eau en Australie

( AFP / ERIC PIERMONT )

Veolia a annoncé mercredi avoir remporté ou prolongé trois contrats de gestion de l'eau en Australie, auprès d'opérateurs publics, pour un montant total de 700 millions de dollars australiens (395 millions euros).

Le premier contrat, de 15 ans et avec une option de prolongation de cinq ans, porte sur six usines de traitement de l'eau autour de Ballarat, ville de l'Etat de Victoria située à l'ouest de Melbourne.

Il a été conclu avec Central Highlands Water, opérateur public de distribution d'eau de la région.

Le deuxième est un renouvellement de contrat avec l'entreprise publique d'Etat Hunter Water, en Nouvelle-Galles du Sud. Le nouveau contrat est de 10 ans, avec une option de prolongation de cinq ans.

"Veolia continuera d'exploiter et d'assurer la maintenance de l'ensemble des installations de traitement de Hunter Water, y compris la nouvelle usine de dessalement de Belmont (Nouvelle-Galles du Sud) une fois qu'elle sera opérationnelle", indique le groupe français.

Veolia a également obtenu la prolongation pour quatre ans du contrat d'exploitation et de maintenance de l'usine de dessalement de Gold Coast dans le Queensland.

"L'usine peut produire jusqu'à 43 milliards de litres d'eau potable par an pour les habitants du sud-est du Queensland et joue un rôle essentiel en assurant une source d'eau de secours lors d'inondations ou de catastrophes naturelles comme ce fut le cas lors du passage du cyclone Alfred en début d'année", affirme le géant des services à l'environnement dans son communiqué.

Veolia Australia produit actuellement chaque jour environ 1,48 million de litres d'eau potable pour plus de 3 millions d'Australiens, sur les 27 millions que compte le pays.

La filiale exploite 68 usines de traitement d'eau, d'eaux usées et d'eau recyclée en Australie.

Jeudi, à l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre la directrice générale de Veolia avait affirmé que le groupe comptait accélérer sur l'international "en croissant plus vite en dehors d'Europe".

Veolia réalise aujourd'hui 80% de son chiffre d'affaires hors de France, et 40% hors d'Europe et espère à terme réaliser la moitié du chiffre d'affaires en Europe et l'autre moitié en dehors d'Europe.