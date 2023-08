Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Véolia: déborde 28,8E, peut viser le 'gap' des 29,17E du 1/8 information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 13:52









(CercleFinance.com) - Véolia s'achemine vers le comblement du 'gap' des 29,17E du 1er août, lequel pourrait être suivi d'un un re-test des 29,78E, le zénith du 26/27 juillet.

En cas de nouvel échec sous 30E, la situation deviendrait délicate avec l'apparition d'un double-top (risque de retomber vers 26,9E, le plancher du 25 mai).





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris +1.69%