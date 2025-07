Veolia: croissance de l'EBITDA semestriel de plus de 5% information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:37









(Zonebourse.com) - Veolia publie un résultat net courant (part du groupe) de 762 millions d'euros, en progression de 4,3% (+12,5% en excluant les plus-values nettes de cessions financières 2024), avec une croissance de l'EBITDA de 5,5% à 3,37 milliards d'euros.



Celle-ci a été soutenue par l'efficacité opérationnelle et les synergies en ligne avec les objectifs du groupe de services aux collectivités, ainsi que par une croissance de son chiffre d'affaires de 3,8% à plus de 22 milliards d'euros.



Veolia confirme donc pleinement ses perspectives 2025, dont une croissance organique 'solide' du chiffre d'affaires, une croissance organique de l'EBITDA de +5 à +6% et une croissance du résultat net courant part du groupe de l'ordre de +9%.



Par ailleurs, le groupe fait part d'un contrat de 270 millions d'euros pour produire de l'énergie locale à partir de déchets pour la région de Porto au Portugal, par la gestion d'une unité de valorisation énergétique pour les 15 prochaines années.





