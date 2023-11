Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Veolia: croissance de 14% de l'EBIT courant à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Veolia publie au titre des neuf premiers mois de l'année une forte croissance organique (à périmètre et change constants) de ses profits, de 14,2% pour son EBIT courant, à 2,52 milliards d'euros, et de 7,7% pour son EBITDA, à 4,79 milliards.



Le chiffre d'affaires du groupe de services aux collectivités s'est établi à près de 33,2 milliards d'euros, en croissance de 10,7% à périmètre et change constants. Hors effet prix des énergies, il s'est accru de 4,6% à fin septembre, après +5,2% au 30 juin.



Au regard de ces performances, les objectifs 2023 sont pleinement confirmés, avec une croissance organique de l'EBITDA attendue dans le haut de la fourchette de +5 à +7% et un leverage ratio désormais anticipé à un niveau inférieur à 2,9 fois.





Valeurs associées VEOLIA Euronext Paris 0.00%