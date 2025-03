Veolia: Criteria Caixa dépasse les 5% information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 14:42









(CercleFinance.com) - Criteria Caixa SAU, contrôlée par la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 17 mars, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Veolia , au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



A la suite de ce franchissement de seuils, le déclarant a précisé détenir 37.115.957 actions Veolia représentant autant de droits de vote, soit 5,01% du capital et des droits de vote du groupe de services aux collectivités.





Valeurs associées VEOLIA 31,5900 EUR Euronext Paris +1,28%