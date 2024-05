Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Veolia: contrat pour une usine de dessalement à Dubaï information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 09:10









(CercleFinance.com) - Veolia annonce avoir remporté, via sa filiale SIDEM, un contrat de 320 millions de dollars par lequel il va concevoir et fournir une technologie clé pour l'usine de dessalement d'eau de mer de Hassyan à Dubaï, aux Émirats arabes unis.



Il s'agira de la deuxième plus grande usine de dessalement basée sur la technologie d'osmose inverse au monde : elle aura une capacité de 818.000 mètres cubes par jour (m3/j), fournissant ainsi une source d'eau potable à deux millions de personnes.



Par ailleurs, ce sera la plus grande usine de dessalement alimentée par l'énergie solaire et la plus économe en énergie au monde. Elle commencera à fonctionner en 2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'à la pleine capacité en 2027.





