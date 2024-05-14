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Veolia confirme ses perspectives pour 2024
information fournie par Reuters 14/05/2024 à 07:50

Veolia Environnement SA VIE.PA :

* CA AU T1 DE 11,56 MDS D'EUROS (CONSENSUS VEOLIA 11,6 MDS D'EUROS)

* EBIT COURANT AU T1 DE 0,8 MDS D'EUROS (CONSENSUS VEOLIA 0,8 MDS D'EUROS)

* EBITDA AU T1 DE 1,62 MDS D'EUROS (CONSENSUS VEOLIA 1,6 MDS D'EUROS)

* LE FREE CASH-FLOW NET AVANT INVESTISSEMENTS FINANCIERS ET DIVIDENDES ÉTAIT NÉGATIF À 673 MILLIONS D'EUROS À FIN-MARS CONTRE NÉGATIF À 482 MILLIONS D'EUROS IL Y A UN AN

* L’ENDETTEMENT FINANCIER NET À 18.997 MILLIONS D'EUROS À FIN-MARS CONTRE 17.903 MILLIONS D’EUROS À FIN-2023

* OBJECTIFS 2024 PLEINEMENT CONFIRMÉS

* PERSPECTIVES GREENUP 2024-2027 CONFIRMÉES

* VEOLIA MAINTIENDRA EN 2024 L'EBITDA DE SON ACTIVITÉ ÉNERGIE AU NIVEAU TRÈS ÉLEVÉ DE 2023-DG

Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA Source on Eikon:

(Rédaction de Gdansk)

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