Veolia conclut sa campagne de détection des PFAS dans l’eau potable en France

(AOF) - Veolia annonce la fin de sa campagne d’analyse nationale pour établir un état des lieux de la présence des 20 PFAS (substances aux propriétés chimiques spécifiques) réglementés dans l'eau potable en France, sur la base des seuils de qualité en vigueur, lancée en novembre 2023. Cette campagne a été effectuée en anticipant l’obligation des autorités sanitaires d’intégrer systématiquement ces paramètres dans leurs contrôles à partir de 2026. Plus de 2 400 points de prélèvement d’eau potable gérés par Veolia, desservant plus de 20 millions d’habitants ont été analysés.

A la fin de cette campagne, Veolia peut attester de la conformité de l'eau potable au regard des normes PFAS pour plus de 99% de ses points de prélèvement.

Dans les cas de dépassement des limites de qualité, le rôle de Veolia est d'accompagner la collectivité dans l'information qu'elle effectue auprès de ses usagers sur la qualité de l'eau distribuée, ainsi que dans le plan d'action de retour à la normale.

En France, Veolia a décidé d'investir dans un dispositif d'intervention mobile inédit qui compte plus de 30 unités d'intervention dont 25 unités mobiles de traitement (UMT) et 6 laboratoires mobiles "Diabolo" permettant, dans le cas où c'est applicable, de définir le meilleur type de média de traitement sur les micropolluants détectés (comme le charbon actif), à déterminer sa quantité et la fréquence de renouvellement des filtres nécessaire, ainsi que le coût associé.

Les enjeux du recyclage de l'eau

Selon un rapport du Forum économique mondial, la demande en eau va bondir de 55 % à l'horizon 2050. Or l'eau n'est recyclée qu'à 11% sur le plan mondial, avec de fortes disparités selon les pays : si ce taux atteint 89 % en Israël, il tombe à 15 % en Espagne. Il est même inférieur à 1 % en France ! La dirigeante de Veolia estime pourtant que le taux de 10 % visé à l'horizon 2030, dans le cadre du nouveau plan Eau annoncé par les autorités, est atteignable sous certaines conditions. Au premier rang se trouve la simplification administrative. Veolia s'engage à tripler sa production d'eau recyclée d'ici à 2030 pour la porter à 3 milliards de m3. Dans ce domaine, le leader mondial des services à l'environnement a renforcé son savoir-faire lors de son OPA sur l'ex-groupe Suez.