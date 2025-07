Veolia: choisi pour une station de recyclage des eaux au Brésil information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 16:30









(Zonebourse.com) - Veolia indique avoir été choisi pour la nouvelle station de recyclage des eaux Águas de Reúso de Vitoria, au Brésil, qui 'marque une étape majeure dans la lutte du pays contre la pénurie d'eau et dans ses ambitions en matière de durabilité'.



Vitoria WRS sera la première installation à grande échelle au monde à convertir une station d'épuration municipale en une station de production de réutilisation de l'eau en utilisant des bioréacteurs à membranes et l'osmose inverse développés par Veolia.



Ces technologies visent à relever des défis clés tels que l'élimination biologique du phosphore et de l'azote, fournissant une source d'eau de haute qualité, abordable et adaptée à un usage industriel tout en préservant les ressources naturelles en eau douce.



'En récupérant 85% des eaux usées municipales du bassin de Camburi, le projet fournit une eau fiable à l'industrie et permet de préserver des ressources en eau douce équivalentes aux besoins de 200.000 personnes', précise Veolia.







