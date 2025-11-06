Veolia: chiffre d'affaires en léger repli, mais rentabilité en progression

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le géant des services à l'environnement Veolia a annoncé jeudi une légère baisse de son chiffre d'affaires sur neuf mois, à 32,3 milliards d'euros (-0,6%), mais une amélioration de sa rentabilité, soutenue par ses relais de croissance et l'international.

A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 1,7% par rapport aux neuf premiers mois de 2024, et de 3,2% en excluant les prix de l'énergie, que le groupe achète puis répercute sur ses clients.

Hors variations de change et de périmètre, le chiffre d'affaires a progressé à peu près partout, mais a été avant tout porté par l'international : "en dehors d'Europe, ça a été encore plus vite, à +6,6% au troisième trimestre", a commenté Estelle Brachlianoff, directrice générale du groupe, lors d'une conférence de présentation des résultats.

Sur les neuf premiers mois de l'année, la croissance hors Europe à périmètre et change constants s'élève à 4,6%, presque trois fois celle de la moyenne du groupe, "soutenue notamment aux Etats-Unis, en Amérique latine et au Moyen-Orient", a indiqué Mme Brachlianoff.

Le groupe, qui ne publie pas de résultat net au 3e trimestre, a vu son Ebitda (bénéfice avant impôts, intérêts, dépréciation et amortissement) croître de près de 3% (+5,4% à périmètre et change constants) et sa marge d'Ebitda progresser de 50 points de base à 15,7%.

La rentabilité est soutenue par la stratégie du groupe de privilégier des activités à forte valeur ajoutée (technologies de l'eau, énergie locale, déchets dangereux) plus rentables que ses activités traditionnelles dites "socles" (contrats municipaux de distribution et de traitement de l'eau, déchets courants).

Le groupe a d'ailleurs acquis pour 2,2 milliards d'euros d'actifs au premier trimestre dans ses nouveaux métiers à forte marge, dont 1,5 milliard dans les technologies de l'eau avec les 30% de parts de WTS (Water Technologies and solutions, ex-GE Water) qui lui manquaient pour en être le seul propriétaire.

"On a depuis fait aussi six acquisitions dans le déchet dangereux, quatre aux États-Unis, une au Brésil, une au Japon", a rappelé Mme Brachlianoff.

Le groupe, qui a décidé mercredi de reconduire Mme Brachlianoff à la direction générale du groupe et Antoine Frérot à la présidence, sous réserve du vote de la prochaine assemblée générale, a "pleinement confirmé" ses objectifs pour 2025 et notamment une croissance du résultat net courant part du groupe de l'ordre de +9%.