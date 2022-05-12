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Veolia affiche un CA au T1 en hausse de 44,3% avec l’intégration des activités de Suez
information fournie par Reuters12/05/2022 à 07:49

12 mai (Reuters) - Veolia Environnement SA VIE.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T1 EUR 9,94 MDS EN CROISSANCE DE 44,3% À CHANGE CONSTANT PAR RAPPORT AU T1 2021 PUBLIÉ

* EBITDA AU T1 EUR 1,46 MD VERSUS EUR 1,08 MD (PUBLIÉ) IL Y A UN AN

* EBIT COURANT AU T1 DE 692 M€, EN HAUSSE DE +45,7 % COMPARÉ AU T1 2021 PUBLIÉ

* ENDETTEMENT FINANCIER NET À FIN MARS EUR 21,28 MDS VERSUS EUR 9,53 MDS FIN DÉCEMBRE 2021

* INVESTISSEMENTS FINANCIERS NETS HORS ACQUISITION DE SUEZ À HAUTEUR DE -20 MILLIONS D’EUROS (Y COMPRIS FRAIS D’ACQUISITION ET ENDETTEMENT ENTRANT)

* VEOLIA EST BIEN POSITIONNÉ POUR ABSORBER LES EFFETS DU CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET GÉOPOLITIQUE ACTUEL

* OBJECTIFS 2022 CONFIRMÉS AU REGARD DES TRÈS BONNES PERFORMANCES DU PREMIER TRIMESTRE

* PERSPECTIVES : CES TRÈS SOLIDES RÉSULTATS NOUS PERMETTENT D’ÊTRE EN AVANCE ET DE CONFIRMERL’ENSEMBLE DE NOS OBJECTIFS À COURT ET MOYEN TERME - PDG

* 87 M€ D’ÉCONOMIES RÉALISÉES AU PREMIER TRIMESTRE, AUXQUELLES S’AJOUTENT 21 M€ DE SYNERGIES LIÉES AU RACHAT DE SUEZ, EN LIGNE AVEC L’OBJECTIF ANNUEL

Texte original sur Eikon nBw72Wp4qa Pour plus de détails, cliquez sur VIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Résultats d'entreprise
Opération Veolia - Suez

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VEOLIA
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