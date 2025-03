Veolia: a dépassé ses objectifs extra-financiers en 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 14:36









(CercleFinance.com) - Veolia présente ses résultats extra-financiers 2024. Le groupe assure avoir dépassé tous ses objectifs 2024, confirmant son 'leadership mondial dans la transformation écologique' et confirme ses objectifs dans le cadre de son programme stratégique GreenUp 2024-2027.



Concrètement, Veolia indique avoir enregistré une réduction de près de 15 % de ses émissions (scopes 1 et 2) et une augmentation de 13 % du scope 4, soit 15,2 Mt de CO₂ effacées.



Son plan de sortie du charbon en Europe progresse avec 133,5 millions d'euros investis en 2024 et 656 millions depuis son lancement. Il a également traité 8,7 millions de tonnes de déchets dangereux et contribué à préserver 1,45 milliard de m³ d'eau douce.



'Ces résultats remarquables démontrent la robustesse de notre modèle de performance plurielle et notre capacité unique à créer de la valeur durable pour l'ensemble de nos parties prenantes”, a commenté Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia.





Valeurs associées VEOLIA 31,7200 EUR Euronext Paris -1,34%