Veolia: 50 dispositifs de recyclage de l'eau déployés

(CercleFinance.com) - Un an après le lancement de son programme visant à déployer la réutilisation des eaux usées sur les stations d'épuration qu'il opère, Veolia annonce avoir déployé plus de 50 dispositifs de recyclage de l'eau, qui permettent d'économiser environ 1 250 000 m3 d'eau par an.



L'eau recyclée remplace ainsi l'eau potable nécessaire au procédé de fonctionnement et à l'entretien des stations d'épuration.



La prochaine étape serait d'élargir son utilisation à de multiples usages supplémentaires comme l'arrosage d'espaces verts, le nettoyage des voiries et l'hydrocurage, dans le respect des nouvelles réglementations et les besoins des milieux aquatiques.



Veolia vise désormais 200 unités installées d'ici l'année prochaine, en priorité en zone littorale, dont la demande en eau est soumise à une forte saisonnalité, à la pression des usages, à la qualité des eaux littorales et au stress hydrique.



“L'année dernière, plus de 700 municipalités ont manqué d'eau. Le recyclage et la réutilisation des eaux apparaît comme une nécessité dans le cadre d'un panel de solutions, pour faire face à la raréfaction de la ressource. La qualité de notre coopération avec les territoires et l'agilité dans le déploiement, nous permet de relever notre ambition pour viser désormais 200 projets répartis sur le territoire d'ici l'année prochaine', commente Pierre Ribaute, Directeur de Veolia Eau France.