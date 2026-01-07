 Aller au contenu principal
Ventyx Biosciences monte en flèche après la publication d'un rapport selon lequel Eli Lilly envisagerait une acquisition d'un milliard de dollars
information fournie par Reuters 07/01/2026 à 11:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Ventyx Biosciences VTYX.O ont bondi de 67% à 16,79 $ avant le marché ** Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter VTYX pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le WSJ mardi

** L'accord potentiel ajoutera des médicaments pour les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, au pipeline de Lilly

** L'action a grimpé d'environ 220 % pour atteindre 25 dollars immédiatement après la publication de l'information, mardi, avant que le Nasdaq n'interrompe temporairement les transactions sur l'action

** VTYX a clôturé la journée de mardi en hausse de 28,5 %, avec une capitalisation boursière de 717,15 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** L'action VTYX a plus que quadruplé en 2025

ELI LILLY & CO
1 064,110 USD NYSE +2,18%
VENTYX BIOSCIENS
8,2300 USD NASDAQ +5,24%
  • 11:29

    Et sur le même périmètre il semblerait que Lilly s'intéresse également à Abivax, une biotech française pour le coup...

