Ventyx Biosciences monte en flèche après la publication d'un rapport selon lequel Eli Lilly envisagerait une acquisition d'un milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Ventyx Biosciences VTYX.O ont bondi de 67% à 16,79 $ avant le marché ** Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter VTYX pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le WSJ mardi
** L'accord potentiel ajoutera des médicaments pour les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, au pipeline de Lilly
** L'action a grimpé d'environ 220 % pour atteindre 25 dollars immédiatement après la publication de l'information, mardi, avant que le Nasdaq n'interrompe temporairement les transactions sur l'action
** VTYX a clôturé la journée de mardi en hausse de 28,5 %, avec une capitalisation boursière de 717,15 millions de dollars (données compilées par LSEG)
** L'action VTYX a plus que quadruplé en 2025
