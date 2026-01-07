Ventyx Biosciences monte en flèche après la publication d'un rapport selon lequel Eli Lilly envisagerait une acquisition d'un milliard de dollars

7 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Ventyx Biosciences VTYX.O ont bondi de 67% à 16,79 $ avant le marché ** Eli Lilly LLY.N est en pourparlers avancés pour acheter VTYX pour plus d'un milliard de dollars, a rapporté le WSJ mardi

** L'accord potentiel ajoutera des médicaments pour les maladies inflammatoires de l'intestin, telles que la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse, au pipeline de Lilly

** L'action a grimpé d'environ 220 % pour atteindre 25 dollars immédiatement après la publication de l'information, mardi, avant que le Nasdaq n'interrompe temporairement les transactions sur l'action

** VTYX a clôturé la journée de mardi en hausse de 28,5 %, avec une capitalisation boursière de 717,15 millions de dollars (données compilées par LSEG)

** L'action VTYX a plus que quadruplé en 2025