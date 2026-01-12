Venture Global réduit ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la volatilité des prix du GNL et des problèmes de transport

(Ajoute des détails aux paragraphes 4-7)

La société de GNL Venture Global

VG.N a abaissé lundi sa prévision de bénéfice de base pour l'année 2025, inférieure aux attentes de Wall Street, en raison de la volatilité des prix et des contraintes de transport maritime.

Les volumes et les prix ont été affectés par les variations des prix du Henry Hub et des prix internationaux du GNL, ainsi que par la disponibilité limitée des navires dans le bassin atlantique, a déclaré Venture Global.

La société a ajouté qu'elle avait anticipé la maintenance programmée vers la fin du trimestre et qu'elle avait utilisé sa flotte de navires en propriété et de navires affrétés pour atténuer certains effets des marchés maritimes tendus.

Cependant, la société de GNL a déclaré que les prix à terme pour ces facteurs en février et mars se sont améliorés par rapport aux niveaux de la fin de l'année 2025.

La société a déclaré avoir exporté 128 cargaisons au cours du quatrième trimestre de 2025 - 38 à partir de son installation de Calcasieu Pass et 90 à partir de son installation de Plaquemines.

Venture prévoit un bénéfice de base pour 2025 compris entre 6,18 et 6,24 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 6,35 à 6,50 milliards de dollars.

Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de base de 6,36 milliards de dollars pour l'année, selon les données compilées par LSEG.