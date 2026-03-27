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Venture Global progresse grâce au règlement d'un différend arbitral avec l'entreprise italienne Edison
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 11:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions de la société américaine de GNL Venture Global VG.N augmentent de 1,9 % à 17,1 $ avant la mise sur le marché

** Co et Edison EDNn.MI ont déclaré avoir accepté de régler un différend arbitral de longue date concernant des allégations selon lesquelles l'exportateur américain de GNL n'a pas livré les cargaisons contractuelles à l'entreprise italienne

** "L'accord résout l'arbitrage dans son intégralité", ont-ils déclaré

** Le règlement devrait être achevé d'ici la fin du deuxième trimestre 2026, date à laquelle l'arbitrage prendra fin

** VG fournira à Edison des cargaisons de GNL supplémentaires à destination de l'Europe, principalement de l'Italie, la première livraison étant prévue en mai 2026 au terminal GNL de l'Adriatique

** VG a maintenant conclu 5 des 7 arbitrages contre elle, avec deux victoires, une défaite et deux règlements

** La guerre au Moyen-Orient a entraîné une pénurie structurelle de GNL sur le marché mondial et "dans ce contexte, VG est bien placé pour jouer un rôle essentiel en comblant les lacunes de l'offre et en soutenant les clients confrontés à des déficits contractuels", déclare Manav Gupta, analyste chez UBS

** "Nous pensons que Galp et Orlen pourraient conclure des accords de règlement ou d'approvisionnement avec VG pour garantir l'accès au GNL", ajoute M. Gupta

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action VG a progressé de 146,6 % depuis le début de l'année

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EDISON RSP
2,260 EUR MIL +2,73%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
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